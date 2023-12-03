عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه

أفضل هاتف شاومي في
أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه

 يعد Xiaomi Mi 12 Pro في 2023، من بين أفضل هواتف شاومي التي تنافس iPhone بسعر أقل. إليك بعض المميزات التي قد تجعله خيارًا جيدًا:

*1. الأداء:*
  - معالج قوي وفعّال يضمن تجربة استخدام سلسة.
  - تقنية 5G للاتصالات الفائقة السرعة.

*2. الشاشة:*
  - شاشة AMOLED عالية الجودة بمعدل تحديث عالي.
  - دعم HDR10+ لتجربة مشاهدة ألوان واقعية.

*3. الكاميرا:*
  - نظام كاميرا متقدم مع عدسات متعددة لتصوير متنوع وجودة فائقة.
  - تقنيات التصوير الذكية وتحسينات في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه

*4. التصميم:*
  - إطار أنيق وخفيف الوزن مع مواد فاخرة.
  - نسبة شاشة إلى الهيكل عالية تمنح تجربة عرض ممتازة.

*5. البطارية:*
  - بطارية ذات سعة كبيرة تدعم شحن سريع.
  - تحسينات في إدارة الطاقة لتحقيق استهلاك فعّال.

*6. نظام التشغيل:*
  - MIUI 14 (أو أحدث) يقدم واجهة مستخدم سهلة وميزات متقدمة.

*7. السعر:*
  - يقدم Mi 12 Pro أداءًا عاليًا بسعر منافس يكون أقل من هواتف iPhone الرائدة حيث يبلغ سعره حوالي 26 ألف جنيه مصري.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

نداء عاجل من حماس لـ الدول العربية والإسلامية

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

موضوعات متعلقة

أحدث موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس مواصفات الهواتف الرائدة

أرخص موبايل شاومي في السوق المصري.. ينافس أكبر الهواتف

اقتنص الفرصة.. أرخص موبايلات سامسونج قبل نهاية العام

أحدث إيربودز من شاومي بـ 1600 جنيه فقط.. اعرف المواصفات

بعد دعمه لفلسطين.. إيلون ماسك يزور تل أبيب ويعلن تضامنه مع الأسرى الإسرائيليين

لو بتفكر تشتريه.. مشاكل كبيرة تواجه هاتف Google Pixel 8 الجديد

أسرع موبايل بيشحن من Realme..بسعر رخيص 

بـ 4000 جنيه فقط.. أحدث موبايل Poco

ترشيحاتنا

بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

دعاء تحصين النفس والبيت .. خطوات أوصانا بها النبي

حملة السيسي تعلن انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

جيش الاحتلال: السفينتان المستهدفتان في البحر الأحمر لا علاقة لهما بـ إسرائيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة| فيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ