أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه

يعد Xiaomi Mi 12 Pro في 2023، من بين أفضل هواتف شاومي التي تنافس iPhone بسعر أقل. إليك بعض المميزات التي قد تجعله خيارًا جيدًا:
*1. الأداء:*
- معالج قوي وفعّال يضمن تجربة استخدام سلسة.
- تقنية 5G للاتصالات الفائقة السرعة.
*2. الشاشة:*
- شاشة AMOLED عالية الجودة بمعدل تحديث عالي.
- دعم HDR10+ لتجربة مشاهدة ألوان واقعية.
*3. الكاميرا:*
- نظام كاميرا متقدم مع عدسات متعددة لتصوير متنوع وجودة فائقة.
- تقنيات التصوير الذكية وتحسينات في ظروف الإضاءة المنخفضة.
*4. التصميم:*
- إطار أنيق وخفيف الوزن مع مواد فاخرة.
- نسبة شاشة إلى الهيكل عالية تمنح تجربة عرض ممتازة.
*5. البطارية:*
- بطارية ذات سعة كبيرة تدعم شحن سريع.
- تحسينات في إدارة الطاقة لتحقيق استهلاك فعّال.
*6. نظام التشغيل:*
- MIUI 14 (أو أحدث) يقدم واجهة مستخدم سهلة وميزات متقدمة.
*7. السعر:*
- يقدم Mi 12 Pro أداءًا عاليًا بسعر منافس يكون أقل من هواتف iPhone الرائدة حيث يبلغ سعره حوالي 26 ألف جنيه مصري.