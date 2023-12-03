يعد Xiaomi Mi 12 Pro في 2023، من بين أفضل هواتف شاومي التي تنافس iPhone بسعر أقل. إليك بعض المميزات التي قد تجعله خيارًا جيدًا:

*1. الأداء:*

- معالج قوي وفعّال يضمن تجربة استخدام سلسة.

- تقنية 5G للاتصالات الفائقة السرعة.

*2. الشاشة:*

- شاشة AMOLED عالية الجودة بمعدل تحديث عالي.

- دعم HDR10+ لتجربة مشاهدة ألوان واقعية.

*3. الكاميرا:*

- نظام كاميرا متقدم مع عدسات متعددة لتصوير متنوع وجودة فائقة.

- تقنيات التصوير الذكية وتحسينات في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه

*4. التصميم:*

- إطار أنيق وخفيف الوزن مع مواد فاخرة.

- نسبة شاشة إلى الهيكل عالية تمنح تجربة عرض ممتازة.

*5. البطارية:*

- بطارية ذات سعة كبيرة تدعم شحن سريع.

- تحسينات في إدارة الطاقة لتحقيق استهلاك فعّال.

*6. نظام التشغيل:*

- MIUI 14 (أو أحدث) يقدم واجهة مستخدم سهلة وميزات متقدمة.

*7. السعر:*

- يقدم Mi 12 Pro أداءًا عاليًا بسعر منافس يكون أقل من هواتف iPhone الرائدة حيث يبلغ سعره حوالي 26 ألف جنيه مصري.