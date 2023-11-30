أرخص موبايل شاومي في السوق المصري.. ينافس أكبر الهواتف

أصبحت عملية شراء هاتف جديد بسعر جيد صعبة بعض الشيء في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الهواتف، ولكن هناك شركات استطاعت أن توازن بين السعر والقيمة المقدمة للمستخدم، ومن بينهم شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، ولهذا السبب اخترنا لكم اليوم أرخص هواتف شاومي في السوق حاليا.

هاتف Xiaomi Redmi A1+ :-

الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.52 إنش بجودة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش .

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت .

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل .

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت . – الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت . – كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل . يأتي الهاتف بمعالج من نوع Helio A22 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 F/2.2 .

أرخص موبايل شاومي في السوق المصري..ينافس كبار الهواتف

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 0.08 ميجا بكسل وهي QVGA مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n كما يدعم الـ Wi-Fi Direct .

يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.0 بالإضافة لدعمه إلى خاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم الهاتف مستشعر التسارع .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Micro USB .

أرخص موبايل شاومي في السوق المصري..ينافس كبار الهواتف

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 12 جو مع واجهة شاومي المخففة الـ MIUI 12 .

يتوفر الهاتف باللون الأخضر وباللون الازرق وباللون الأسود .

سعر هاتف Xiaomi Redmi A1+ :-