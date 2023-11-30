بـ 4000 جنيه فقط.. أحدث موبايل Poco

ظهر هاتف شاومي POCO M6 Pro 5G لأول مرة في الهند في أغسطس، كان الهاتف شائعًا جدًا عند الإطلاق لأنه يتميز بـمعالج Snapdragon 4 Gen 2 5G SoC وسعر يبدأ من 10999 روبية هندية (4 جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت تخزين).

بعد ذلك، أطلقت العلامة التجارية إصدارًا بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، والآن أحدث إضافة هي الإصدار بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. يبلغ سعر POCO M6 Pro المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت 14999 روبية في الهند، و سيكون متاحًا للشراء حصريًا على Flipkart بدءًا من الساعة 12:00 ظهرًا اليوم، 29 نوفمبر.

مواصفات POCO M6 Pro

يأتي POCO M6 Pro مزودًا بلوحة LCD كبيرة مقاس 6.79 بوصة تتميز بدقة Full HD + ومعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس سريع الاستجابة يبلغ 240 هرتز وذروة سطوع تبلغ 550 شمعة في المتر المربع.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز الجزء الخلفي من الهاتف POCO M6 Pro بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل (يوصى بمنفذ GCam) بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، توجد كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

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يعمل الهاتف الذكي POCO M6 Pro بواسطة Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC، وهو مدعوم ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. يعمل هاتف POCO M6 Pro 5G بنظام التشغيل Android 13 مع MIUI 14، ويضمن تجربة مستخدم حديثة وفعالة. تشمل الميزات الجديرة بالملاحظة مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ودعم الصوت عالي الدقة، وماسح ضوئي مناسب لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ووزن 199 جرامًا، ووظيفة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، ومقاومة الرش والغبار IP53، وواي فاي 6، واتصال بلوتوث 5.1.