عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تورم الأظافر وتشويه الوجه.. باكدج الزفاف يثير الجدل.. ما هي القصة؟

باكدج الزفاف
باكدج الزفاف

باكدج الزفاف.. حذر العديد من البلوجرز من عروض الزفاف التي يتم نشرها عبر عدد من الصفحات الغير معروفة والتي تستهدف البنات المقبلة على الزواج وتبحث عن عروض التجميل وتجهيزات الزفاف.. فما القصة؟

سببت هذه العروض الخاصة بـ "باكدج الزفاف"، عدد من الأزمات لمستخدميها وصلت إلى حد التدخل الجراحي، وغيرها من المشاكل التي كشفت عنها البلوجر خلود محمد.

دعمت فلسطين.. فنانة شهيرة تحضر حفل زفاف صديقها الإسرائيلي

ليلة لم تنامها فرنسا| ما هو زفاف القرن الأسطوري الذي شغل السوشيال ميديا؟!.. تكلف 50 مليون دولار

بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

نيولوك ولا عمليات تجميل؟| شاهد.. بدرية طلبة تثير الجدل في أحدث ظهور

الأظافر الصناعية

كشفت البلوجر عن تفاصيل "باكدج الزفاف" عبر لايف على حسابها الشخصي تيك توك، مؤكدة أنه من ضمن الباكدج تركيب الأظافر الصناعية، وهي موضة جديدة تلجأ إليها الكثير من البنات.

وأوضحت أنه يتم تركيب هذه الأظافر من خلال عملية جراحية بسيطة على عكس نتائجها، حيث يتم تركيب طلاء يسمى الهارد جيل، يجعل شكل الأظافر مميزة.

وتابعت خلود محمد، أن المشاكل تبدأ بمجرد تعرض هذه الأظافر الصناعية أو الهارد جيل إلى الصدمات، وقتها يحدث الآم شديدة يتبعها نزيف ثم تورم، وإذا كانت الصدمة شديدة يتم خلع الظافر الصناعي مع نظيره الطبيعي.

المشكلة الأكبر تبدأ عندما ينمو الظافر الجديد، والذي ينمو بشكل مشوه ومصحوبا بالآلام، الأمر الذي يتطلب تدخل جراحي في نهاية المطاف لعلاج الظافر المصاب.

أدوات تجميل مغشوشة

واصلت البلوجر خلود محمد، حديثها عن الشكاوى التي وردت إليها من المتابعين والخاصة بـ "باكدج الزفاف"، والذي يتضمن أدوات تجميل للبشرة وفيلر للشفاة بخلاف الأظافر الصناعية.

ونوهت بأن أدوات التجميل، التي يتم استخدامها خلال العروض ينتج عنها العديد من الأزمات والمشاكل أيضا، أبرزها تشوه الوجه وتورمه بصورة غير طبيعية، نتيجة استخدام مواد مغشوشة وغير معروفة تحتوي على مواد كاوية للبشرة، والذي يظهر تأثيرها عقب الزفاف بساعات.

وعلى عكس الأظافر الصناعية، لا يتم التدخل الجراحي الفوري لعلاج هذه التشوهات والتورم، بل يتم تعاطي أدوية خاصة والقيام بروتين خاص حتى يتم التخلص من هذا التورم.

وأضافت أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفتيات، أصبحوا مهووسين بإجراء عمليات التجميل وغيرها من الأشياء التي تغير ملامحهم وتضر بهم في النهاية، مؤكدة أن الفتيات الصغيرات من متابعي هؤلاء المؤثرين يتأثرن أيضا بالمحتوى وأصحابه، مما يعود بالسلب عليهم.

باكدج الزفاف الأظافر الصناعية تيك توك عروض الزفاف الفيلر عروض التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

خبيرة تجميل تقدم نصائح هامة للفتيات في اختيارالميك أب والألوان المناسبة

بسبب مزحة.. فتاة بريطانية تطلب الطلاق بعد 24 ساعة من زواجها

أخبار التعليم | طالبة الطرف الصناعي: الرضا بقضاء الله سر استكمال دراستي وتخرجي.. انطلاق أسبوع شباب الجامعات بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة

الرضا بقضاء الله سر استكمال دراستي وتخرجي.. طالبة الطرف الصناعي تكشف التفاصيل

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب

محدش هيدخلها تاني| أبطال مسلسل “وبقينا اتنين” يرفضون التصوير بنفس الفيلا.. والسبب الراحل طارق عبدالعزيز

طاقم تحكيم صومالي لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية الأفريقية ..أعرف موعد المباراة

تحذير عاجل من تركيا لـ إسرائيل بشأن استهداف قادة حماس

ما المقصود بـ قضية القراءتان في آيات سورة العلق؟.. علي جمعة يوضح

بيان عاجل من بريطانيا بشأن هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

حنون على الكل.. فيديو جديد لجد الشهيدة "روح الروح" من غزة|شاهد

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

فيديو

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ