تورم الأظافر وتشويه الوجه.. باكدج الزفاف يثير الجدل.. ما هي القصة؟

باكدج الزفاف.. حذر العديد من البلوجرز من عروض الزفاف التي يتم نشرها عبر عدد من الصفحات الغير معروفة والتي تستهدف البنات المقبلة على الزواج وتبحث عن عروض التجميل وتجهيزات الزفاف.. فما القصة؟

سببت هذه العروض الخاصة بـ "باكدج الزفاف"، عدد من الأزمات لمستخدميها وصلت إلى حد التدخل الجراحي، وغيرها من المشاكل التي كشفت عنها البلوجر خلود محمد.

الأظافر الصناعية

كشفت البلوجر عن تفاصيل "باكدج الزفاف" عبر لايف على حسابها الشخصي تيك توك، مؤكدة أنه من ضمن الباكدج تركيب الأظافر الصناعية، وهي موضة جديدة تلجأ إليها الكثير من البنات.

وأوضحت أنه يتم تركيب هذه الأظافر من خلال عملية جراحية بسيطة على عكس نتائجها، حيث يتم تركيب طلاء يسمى الهارد جيل، يجعل شكل الأظافر مميزة.

وتابعت خلود محمد، أن المشاكل تبدأ بمجرد تعرض هذه الأظافر الصناعية أو الهارد جيل إلى الصدمات، وقتها يحدث الآم شديدة يتبعها نزيف ثم تورم، وإذا كانت الصدمة شديدة يتم خلع الظافر الصناعي مع نظيره الطبيعي.

المشكلة الأكبر تبدأ عندما ينمو الظافر الجديد، والذي ينمو بشكل مشوه ومصحوبا بالآلام، الأمر الذي يتطلب تدخل جراحي في نهاية المطاف لعلاج الظافر المصاب.

أدوات تجميل مغشوشة

واصلت البلوجر خلود محمد، حديثها عن الشكاوى التي وردت إليها من المتابعين والخاصة بـ "باكدج الزفاف"، والذي يتضمن أدوات تجميل للبشرة وفيلر للشفاة بخلاف الأظافر الصناعية.

ونوهت بأن أدوات التجميل، التي يتم استخدامها خلال العروض ينتج عنها العديد من الأزمات والمشاكل أيضا، أبرزها تشوه الوجه وتورمه بصورة غير طبيعية، نتيجة استخدام مواد مغشوشة وغير معروفة تحتوي على مواد كاوية للبشرة، والذي يظهر تأثيرها عقب الزفاف بساعات.

وعلى عكس الأظافر الصناعية، لا يتم التدخل الجراحي الفوري لعلاج هذه التشوهات والتورم، بل يتم تعاطي أدوية خاصة والقيام بروتين خاص حتى يتم التخلص من هذا التورم.

وأضافت أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفتيات، أصبحوا مهووسين بإجراء عمليات التجميل وغيرها من الأشياء التي تغير ملامحهم وتضر بهم في النهاية، مؤكدة أن الفتيات الصغيرات من متابعي هؤلاء المؤثرين يتأثرن أيضا بالمحتوى وأصحابه، مما يعود بالسلب عليهم.