دعمت فلسطين.. فنانة شهيرة تحضر حفل زفاف صديقها الإسرائيلي

أثارت النجمة العالمية سلينا جوميز حالة من الجدل الواسع بسبب حرصها على حضور حفل زفاف لصديقها الإسرائيلى على الرغم من دعمها الكامل إلى فلسطين.

وظهرت سيلينا جوميز فى مقطع فيديو فى حفل الزفاف مع العروسين وهما يرقصان تحت العلم الإسرائيلى.

سيلينا جوميز

اعلنت سيلينا جوميز عن طريق شركة Rare Beauty ، التابعة لها عن تبرعها الى فلسطين وإسرائيل معاً ، وذلك عن طريق صفحتها على موقع إنستجرام .

وكشفت الشركة التابعة لـ سيلينا جوميز ، عن تبرعها لفلسطين، لتوفير الرعاية العاجلة في البلاد، وكذلك لمنظمة اليونيسف للمساعدة في الحصول على المساعدات، والموارد الطبية العاجلة لسكان.

كما كشفت عن تبرعها لمنظمة داود الحمراء ، والتى تساند جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وتتولى خدمة الطوارئ الطبية، ومنظمة الدم الوطنية الإسرائيلية.

وأعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن اعتزال مواقع السوشيال ميديا لفترة مؤقتة تضامنًا مع الأحداث القائمة فى فلسطين وتفاقم الأزمة من قبل الإحتلال الصهيوني.

ونشرت سيلينا جوميز، منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري، قائلة: "أنا سآخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستجرام.. أنا انتهيت. أنا لا أؤيد الذى يحدث".