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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة ندوات بأسوان لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت الجهات المعنية بمحافظة أسوان من وحدات محلية ومديريات وإدارات عدد من ندوات التوعية بجميع مراكز ومدن المحافظة ضمن تكثيف جهود الجهات المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والمقرر إنعقادها أيام  ١٠و ١١ و١٢ ديسمبر الجارى، بإعتبار ذلك حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لإبداء رأيه وصوته بكل حرية لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في هذا الشأن .

 

وفي هذا الإطار عقدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، إجتماع موسع بالقيادات الطبيعية والشبابية، بحضور راعي كنيسة العذراء مريم بالسباعية لتفعيل المشاركة الجادة في الإنتخابات الرئاسية والظهور بالصورة المشرفة ليأتى ذلك ضمن تفعيل هذا الدور الحيوى بالدواوين العمومية للعائلات والقبائل والطوائف وحثهم علي المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم .

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الانتخابات

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من ندوات التوعية بالمشاركة فى الإنتخابات بعنوان " قيمة الوطن وتعزيز دور المواطنة " وبرعاية محافظ أسوان بهدف إعلاء وغرس روح الولاء والأنتماء للوطن لدى النشء والشباب والمرأة والفتيات ، بالإضافة إلى زيادة الوعى من خلال الإستعانة بعدد من المحاضرين المتخصصين مع توزيع هدايا تذكارية على أصحاب المهارات والمتفوقين .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد للمحافظة، قد كلف اللواء ياسر عبد الشافى بترأس الإجتماع الدورى والتنسيقى لعرض نتائج المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " وذلك بحضور أعضاء المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء المهندس حازم محمد ، ومحمد شعيب ، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية .

وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فإننا نسابق الزمن لإنهاء المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حيث تم الإنتهاء من 1165 مشروع حتى الآن ، ويتم تشغيلهم تدريجياً ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، التى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى تكتسى بالبانوراما الجمالية ، وكاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة ، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها ، وتحويلها أيضاً لمناطق جذب سكانى .

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