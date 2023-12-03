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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بأسوان: لجنة ميدانية للمرور على المقرات الإنتخابية الرئاسية

مقار اللجان الانتخابية
مقار اللجان الانتخابية بأسوان

واصلت اللجنة الميدانية بأسوان المرور على اللجان الإنتخابية برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وبمشاركة مديرى المديريات والإدارات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية للتأكد من جاهزيتها للإنتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إنعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى بـ 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية ، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية .

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإستعدادات والتجهيزات اللازمة لإستقبال الإنتخابات الرئاسية وتوفير كافة الإحتياجات والخدمات اللوجستية داخل وخارج اللجان العامة والفرعية بكافة أنحاء المحافظة . 

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انتخابات

وقد شملت الجولة التفقدية للجنة المرور الميدانى على 14 لجنة فرعية داخل عدد 7 مدارس تعليمية ، بالإضافة إلى لجنة عامة للفرز بإستاد أسوان حيث حرصت المهندسة فاطمة إبراهيم على تفقد غرف الإدلاء بالأصوات ، وتوافر الإحتياجات من الأثاثات والتجهيزات الفنية ، بجانب تفقد الإستراحات ودورات المياه العمومية .

وشددت السكرتير العام على مسئولى الجهات المعنية بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكيد على تنفيذ التجهيزات والإستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الإنتخابية مع سرعة إعداد تقارير تفصيلية مصورة عن الملاحظات المرصودة لسرعة تلافيها ، بالإضافة إلى حصر أهم الإحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب .

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لجان

وكلفت السكرتير العام مسئولى التربية والتعليم بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه ، علاوة على رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الإهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجماليه لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعرس الانتخابى الكبير .

ووجهت مسئولى الوحدة المحلية بسرعه رفع تراكمات القمامة والأتربة والإهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء ، مع تركيب أعمال الإنترلوك وتسوية مستوى أرضية المداخل وتنفيذ أعمال الدهانات للأسوار بالمدارس والمواقع الخدمية التى تتواجد فيها اللجان الإنتخابية وذلك للحفاظ على الوجه الحضاري أمام الناخبين ولسهولة وتيسير حركة الدخول والخروج .

وكانت قد واصلت مبادرة "الناس لبعضهم" سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها المتتالية تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعطى توجيهاته للقائمين على تنفيذ المبادرة الإنسانية، وبمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام.

 

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