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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري .. تبدأ من 399 ألف جنيه

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

يضم سوق السيارات في مصر، عدد كبير من الطرازات المختلفة، سواء من ناحية القدرات الفنية، أو العلامات التجارية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية، بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة الهاتشباك.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري.

سيارات هاتشباك

1 - سوزوكي سيلاريو

 

تحتوي السيارة على محرك سعة 1000 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من انتاج 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، و بقوة 65 حصان، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي للفئة الرابعة عالية التجهيز، واخر مانيوال خماسي النقلات، وتستهلك سوزوكي سيلاريو مايقرب من 3.7 لتر وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 

وتضم السيارة، وسائد هوائية بعدد 2، فرامل ABS، برنامج الثبات الالكتروني، مساعدة خوض المرتفعات، مستشعرات ركن خلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، شاشة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، جنوط 15 بوصة.

 

اسعار سوزوكي سيلاريو الرسمية موديل 2022

 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2022 بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل 2022 بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال موديل 2022 بسعر 419.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 489.900 جنيه.

سيارات هاتشباك

2 - سيات ليون 

 

تأتي السيارة سيات ليون بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، وعزم الدوران 250 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات جر أمامي، و تستغرق 8.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة.

 

و تستهلك السيارة سيات ليون موديل 2023 نسبة وقود تقدر بـ 6.5 لتر، وتضم شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة "مالتي فانكشن" متعدد الوظائف، ومرايات كهربائية ضم، نظام الغلق المركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن وكاميرا.

 

سعر السيارة سيات ليون 2023 الرسمي في مصر

 

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 1,275,000 جنيه.

سيارات هاتشباك

3 - فولكس فاجن جولف

 

زودت السيارة فولكس فاجن جولف بمحرك رباعي الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء ثماني النقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 8.2 ثانية.

 

وتضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة، حساسات حركة، كاميرا، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، و شاشة ملونة تعمل باللمس.

 

سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024

 

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 الرسمية نحو مليون و770 ألف جنيه.

سيارات هاتشباك

4 - ميني كوبر S

 

تعتمد السيارة ميني كوبر S على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 192 حصان، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة ميني كوبر S 2024 إلى 225 كيلومتر في الساعة، وبفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية.

 

اسعار ميني كوبر S الرسمية 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى ميني كوبر S 3-DOOR ICONIC بسعر 2,050,000 جنيه.

الفئة الثانية ميني كوبر S 3-DOOR RESOLUTE بسعر 2,110,000 جنيه.

سيارات هاتشباك

5 - ميتسوبيشي ميراج

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي ميراج على نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وناقل سرعات أوتوماتيك، متصل بمحرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، 100 نيوتن/متر، 3 سلندر، و مكيف هواء، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

 

وتضم نظام ترفيهي وصوتي، و مرايات جانبية كهربائية مدعوم بإشارات ضوئية، وسنتر لوك للأبواب، مع نوافذ كهربائية ومصابيح ضباب، شبكة أمامية بلمسات من الكروم، مع صادم امامي وخلفي بنفس اللون الخاص بالطلاء الخارجي.

 

سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 الرسمي في مصر 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 بسعر رسمي يبلغ 685,000 جنيه.

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