برلماني: مصر رقم 18 على مستوى العالم في الطرق.. فيديو

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر تتميز بموقعها الجغرافي، معقبا: "موقع مصر بين 3 قارات".

وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر كانت تحتاج إلى موانئ ومطارات وطرق"، لافتا: "مصر أصبحت رقم 18 على مستوى العالم في الطرق".

أشار النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "لم يكن ممكنا تحقيق أي تنمية على أرض الدولة المصرية بدون شبكة طرق"، موضحا: "مصر أنشأت 17 ألف كيلو طرق".