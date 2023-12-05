أخبار التعليم| حتى لا تحجب النتيجة.. طب عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات.. مضاعفة التمويل المخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق للدول الإفريقية في COP28

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



حتى لا تحجب النتيجة.. طب عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات

وجهت كلية الطب جامعة عين شمس، طلاب الفرقة السادسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسرعة سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023.



جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول ريادة الأعمال

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



إدارة المخاطر في تطوير المشاريع ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية .. اليوم



أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن اهتمامها بتنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بأحدث النظريات العالمية في مجالاتهم المختلفة، وفي ذلك الإطار تعقد ندوة بعنوان "إدارة المخاطر في تطوير المشاريع".

اليوم ..محاضرة تعريفية لفرص الدراسة والحصول علي منح بجامعة كوين ماري ببريطانيا بحقوق عين شمس



تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية لفرص الدراسة والحصول علي منح بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025.





٩ ديسمبر ..مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم عدد من الدورات التدريبية

يُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة ايطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورتنا لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.



منتصف ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن سبل التيسير للمعاقين

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

مضاعفة التمويل المخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق للدول الافريقية في COP28

قام معهد علوم البحار والمصايد بتنظيم ندوة بشان الاقتصاد الازرق واهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الافريقية، فى إطار الفعاليات التى ينظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء فى COP28 بدبى ،