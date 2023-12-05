منتصف ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن سبل التيسير للمعاقين





تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

و من هذه الدورات يقدم المركز يوم ١٢،١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ برنامج تدريبي عن سبل التيسير المختلفة للمعاقين

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

عقد قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، المؤتمر العلمى الثامن " تمهيد الطريق نحو التطبيق التقدمي لتمريض الأمومة فى ظل التنمية المستدامة 2023”، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عميد كلية التمريض، الدكتورة عفاف صلاح عبد المحسن وكيل كلية التمريض للدراسات العليا.

وتضمنت أهداف المؤتمر تحسين الممارسة في تمريض الأمومة وتطوير مهنة التمريض، ومواكبة مهنة التمريض للتغيرات المعاصرة، بجانب زيادة الوعي بقضايا التمريض الحالية والمستقبلية، فضلا عن الاتجاهات في مجال الأمومة و اكتشاف استراتيجيات مبتكرة في قضايا الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح، أن المؤتمر ناقش عدة محاور منها، تطبيق الأبحاث العلمية فى مجال التمريض والارتقاء بها، استخدام التكنولوجيا فى مجال التمريض، ومناقشة الرؤية المستقبلية للبحوث فى مجال تمريض الأمومة.

كما تناول المؤتمر الاتجاهات الحديثة فى تمريض الامومة، و تم التوصية فى أخر المؤتمر تطبيق البحوث العلمية المبنية على الأدلة فى مجال تمريض صحة الأم وحديثى الولادة، وتطبيق الدلائل التعليمية العملية العالمية فى مجال المناظير الخاص بتمريض صحة الأمومة.

وأشرف على فعاليات المؤتمر الدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة ورئيس المؤتمر الدكتورة شيماء حسن محمدى أستاذ بالقسم و سكرتير عام المؤتمر، الدكتورة دعاء شحته أستاذ مساعد بالقسم و منسق المؤتمر .