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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مضاعفة التمويل المخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق للدول الافريقية في COP28

رئيس معهد علوم البحار
رئيس معهد علوم البحار

 

قام معهد علوم البحار والمصايد بتنظيم ندوة بشان الاقتصاد الازرق واهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية على السواحل الافريقية، فى إطار الفعاليات التى ينظمها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء فى COP28 بدبى ، حيث شارك فى هذه الندوة كل من معهد وودز هول ومعهد سكربس بالولايات المتحدة ومعهد علوم البحار بانجلترا ومعهد ايفريمير بفرنسا بالاضافة الى السكرتير العام للجنة الدولية لعلوم المحيطات باليونسكو .

 

ندوة بشان الاقتصاد الازرق واهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية


حيث أوضح رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ان الدول الافريقية تعانى من التاثير السلبى لتغيرات المناخ والتى تؤثر على المصادر الطبيعية من الثروات البحرية والمخزون السمكى على السواحل الافريقية بالاضافة إلى التاثير السلبى على الشعاب المرجانية التى تكون مصدر جذب سياحى وتمويل للدول النامية ومنها جمهورية مصر العربية.


وقد عرض رئيس المعهد تصور لكيفية عمل مجموعات عمل للدول الافريقية بمشاركة ونقل التكنولوجيا الخاصة بكل انشطة الاقتصاد الازرق الى الدول الافريقية وقد قام رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بعرض بعض المقترحات والمشروعات التى تساهم فى نقل التكنولوجيا فى مجال الابحاث الخاصة بالاقتصاد الازرق لنقلها للدول من خلال مركز التدريب الذى تم انشاءه بالتعاون مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات.


وفى نهاية هذه الندوة أعلن السكرتير العام للجنة الدولية لعلوم المحيطات الدكتور فلاديمير ريبنين على مضاعفة التمويل المخصص للدول الافريقية ومنها جمهورية مصر العربية حيث أن المعهد هو الشريك المنفذ لعقد المحيطات لعام 2030 مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات حيث أن هذا التمويل سوف يكون مخصص لدعم المشروعات الخاصة ببناء القدرات فى مجال المشروعات الخاصة بالاقتصاد الازرق سواء فى مجال الثروة السمكمية او الاستزراع البحرى او البحث عن الثروات الطبيعية والثروات البحرية بالاضافة الى تمويل كافة الانشطة الخاصة بالحد من المخاطر الطبيعية على البيئة البحرية والاستفادة من مركز التدريب وسفن الابحاث التابعة للمعهد المجهزة بالاجهزة الحديثة فى مجال الاستكشاف والدراسات الخاصة بالاقتصاد الازرق.


وقد تم الاتفاق مع الجهات الدولية على دراسة انشاء تلك المشروعات واعدادها لتقديمها الى اللجنة الدولية لعلوم المحيطات والبدء فى انشاء مجموعات عمل مشتركة فى هذه المجالات مع الدول الافريقية .

معهد علوم البحار

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معهد علوم البحار معهد علوم البحار والمحيطات المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المعهد القومي لعلوم البحار

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