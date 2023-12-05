حتى لا تحجب النتيجة.. طب عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات

وجهت كلية الطب جامعة عين شمس، طلاب الفرقة السادسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسرعة سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023.

طب عين شمس

وأكدت كلية الطب بـ جامعة عين شمس، أن الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية المقررة سوف يتم حجب نتائجهم وتعليق التحاقهم بالامتياز، مشيرة إلى أنه يجب على الطلاب سداد المصروفات الدراسية.

وكان قد كشف الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس تفاصيل الانتهاء من مستشفى الطوارئ داخل المدينة الطبية، مشيرا إلى أن مستشفى الطوارئ يعد من أبرز المنشآت الطبية داخل المدينة وهي تم إنشاؤها بهدف خدمة مصابي الطرق والحوادث المختلفة التي تتردد بكثرة على مستشفى الدمرداش.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة اقتربت من الانتهاء من مستشفى الطوارئ حيث وصلت نسبة الإنجاز به إلى 70 %، فضلا عن وجود الأجهزة الطبية الخاصة به وهذا ما يسهل من إنجاز العمل به.

وأضاف محمد ضياء: المستشفى سيكون جاهزا لاستقبال مصابي حوادث الطرق والحروق وهذه ستكون مهمة جدا للمواطنين في تلك المنطقة نظرا لكثرة تردد إصابات الحوادث المختلفة على مستشفيات جامعة عين شمس.

والمدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعًا، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلي، وحديقة عرب المحمدي أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش، وكما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة الطبية.

كما تتضمن المدينة الطبية، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الإکلینیکي، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.

وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبي متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض.