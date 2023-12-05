ابنك وغلط عاتبه وعاقبه ثم اقبل اعتذاره.. الطيب يوجه رسالة لرئيس الزمالك

وجه أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير، رسالة إلى الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، معلقا فيها على منشور اللاعب أحمد فتوح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الطيب: "ابنك وغلط وجالك عاتبه وعاقبه ثم تقبّل اعتذاره وخده بين أحضانك وعفا الله عمّا سلف.. كابتن حسين لبيب أب قبل أن يكون رئيس نادى ولم شمل الأسرة مهم ولكن بعد العتاب والعقاب".

وفيما يتعلق بأزمة أحمد فتوح في الزمالك، أعرب حلمي طولان، مدرب نادي الزمالك السابق، عن قلقه على مستقبل اللاعب إذا ما غادر الزمالك، مرددا: “لو خرج فتوح خارج الزمالك سيكون مستقبله في خطر لما يعلمه الجميع عما يفعله خارج الملعب”.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.