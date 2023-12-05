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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 10% زيادة في أعداد رؤوس الماشية عام 2022 

صدى البلد


 

          

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء المـوافق 5 / 12 / 2023 النشرة السنوية            

لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2022 ومن أهم مؤشراتها ما يلي: 

بلغـــت أعــداد رؤوس الماشـية الحية (أبقــــار- جامـــوس - أغـنــام – ماعــــــز- جمال) 3‚8 مليـــون رأس عـــام 2022 مقابـــل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0٪ .

 بلــــغ إجمالي أعــــداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.6 مليون رأس عـام2022   

مقابل 4.2 مليون رأس عـــــــام 2021 بنســــبة زيادة قدرهــــــــــا 10.2٪ .

بلغت كميـة لحوم الماشية من المذبوحـات 

803 ألف طن عام 2022 مقابل 726 ألف طـــن

عــام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪

بلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 6.7 مليون طـن عام 2022 مقابـل 6.2 مليون طـن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.2٪ .

بلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.0مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2022مقابــل 2.5 مليون طــــن عـام 2021بنسبة انخفاض قدرها 8‚19٪ ويرجع ذلك الي ارتفاع أسعار الاعلاف .

- بلغ المحصول السنوي من البيض 15.3 مليار بيضة عـام 2022مقابل 16.4مليار بيضـة 

عام 2021بنسبة انخفاض قدرها 6.4٪ .

- بلغت كمية إنتاج العســل 3.7 ألف طــن عــام 2022مقابل 4.2 ألف طــن عـــام 2021 بنسبةانخفاض قدرها 10.8٪ .

 

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