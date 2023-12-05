الخميس.. إنشاد صوفي "لأبو الغيط" ببيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، حفل الذكر والمدائح لفرقة "أبو الغيط"، وذلك في السابعة مساء الخميس ٧ ديسمبر الجاري.

حيث تقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة بمشاركة المنشد سيد إمام، والمنشد ناصر شرف، وذلك في نموذج فريد، من خلال دمج النصوص الصوفية والموسيقى مع الإيقاعات.

جدير بالذكر أن فرقة (أبو الغيط) تقدم فنون الذكر والمدائح منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر، وأبرزت الفرقة التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية، ودلتا مصر من خلال ممارسة نشاط الطريقة الصوفية الأحمدية الغيطانية، التي أسسها الدرويش حسن أبو الغيط.