الشباب والرياضة: مبادرة "قيمنا من تراثنا" تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أن إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة، نفذت فاعليات مبادرة "قيمنا من تراثنا"، بمركز شباب الساحل بطور سيناء، بحضور متخصصين وطلائع المركز.



وقال وكيل وزاره الشباب والرياضه بجنوب سيناء محمد فتحي توفيق - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن المبادرة القومية "قيمنا من تراثنا" تهدف إلى التوعية الدينية والأخلاقية لمكافحة الفساد وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء وأسرهم ؛ بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية لهم وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لديهم.



وأشار إلى المديرية تحرص على تقديم السبل والدعم تفعيلا للمبادرة، وانطلاقا لتنمية الوعي الثقافي واستيعاب القيم؛ ليصبح وجدان النشء مرتبطا؛ بما تحمله ثقافة موطنه من أفكار ومعتقدات وقيم أصيلة؛ تنعكس - بالإيجاب - على سلوكه ونمط حياته من الأجيال الحالية والمستقبلية.



يشار إلى أن الفاعليات تقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة.