أزمة سياسية خطيرة.. الاتحاد الأفريقي يعلق على حل برلمان غينيا بيساو

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء قرار الرئيس عمر سيسوكو إمبالو بحل البرلمان قبل انتخابات جديدة في غينيا بيساو بعد اندلاع اشتباكات في العاصمة الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد في بيان إن رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد "يلاحظ بقلق حل الجمعية الوطنية" و"يدين بشدة أعمال العنف الأخيرة في غينيا بيساو التي ارتكبتها عناصر من الحرس الوطني".

وأضاف البيان أن "رئيس المفوضية يدعو الحكومة وجميع الأطراف الوطنية المعنية إلى إعطاء الأولوية للحوار من أجل تعزيز السلام واحترام الدستور لضمان الحفاظ على استقرار ووحدة البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال إمبالو أمس الاثنين إن "محاولة انقلاب" أدخلت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أزمة بعد اندلاع أعمال عنف بين أفراد الحرس الوطني والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي، مما أسفر عن مقتل شخصين.

لكن منافس إمبالو منذ فترة طويلة ورئيس البرلمان دومينغوس سيموس بيريرا اتهم الرئيس بتنفيذ "انقلاب دستوري".

وأضاف الرئيس سيسوكو أن رئيس الوزراء جيرالدو جواو مارتينز سيبقى في منصبه لكنه سيتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه كان هناك "تواطؤ" بين الحرس الوطني و"بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة وهذا يعني أن "السير الطبيعي لمؤسسات الجمهورية أصبح مستحيلا، مضيفا أن "هذه الحقائق تؤكد وجود أزمة سياسية خطيرة".

ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، شهدت البلاد التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة سلسلة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب.

تم انتخاب إمبالو لولاية مدتها خمس سنوات في ديسمبر 2019، ونجا إمبالو من محاولة للإطاحة به في فبراير 2022.