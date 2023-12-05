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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني: ترحيل كروان مشاكل إلي قسم التجمع الأول بعد حبسه

صدى البلد

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم ترحيل كروان مشاكل المتهم بنشر فيديوهات مخلة للأداب مع المذيعة المغمورة انجي حماده إلى قسم شرطة التجمع الاول بعد التحقيق معه في نيابة القاهرة الجديدة.

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وأوضح المصدر أنه سوف يتم إيداع المتهم كروان مشاكل إلى قسم شرطة التجمع الاول لحين عرضه مره اخرى الى محكمة القاهرة الجديدة لنظر أمر تجديد حبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نشر فيديوهات مخلة للأداب مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة.

 

كروان مشاكل


 وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس كروان مشاكل، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة للأداب مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة مع اجراء تحليل مخدرات للمتهم

وطلبت النيابة فحص الفلاشات والفيديوهات المتواجدة مع المتهم، وقيامه بنشر الفيديوهات من عدمه

وكانت نجحت أجهزة الأمن فى القبض على البلوجر  كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيدوهات مخلة مع المذيعة أنجى حمادة

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفي والمعروفه انجي حمادة  خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات .

وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام حيث اتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بـ الإعلامية أنجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري. وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة

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