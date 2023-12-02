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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

جريمة هتك عرض
جريمة هتك عرض

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول واخر بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة ارتكابهما جريمة هتك عرض الطفلتين " م.م" و"ي. ي" بغير قوة أو تهديد  بأن سولت لهما أنفسهما الأمارة بالسوء إشباع شهوتهما الدنيئة دون النظر لسن ضحيتهما ، فأغويا إياهما بالمال حتى تجردا من ملابسهما وأشبعا رغباتهما فعاشر ضحيته الأولى وواقع المتهم الثاني فريستهما الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

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شقة المتعة

وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليها الطفلة "م .م" التي تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً ولم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بعد ، وكذا الطفلة "ي .ي" بائعتان متجولتان تقومان ببيع المناديل الورقية بالطريق العام، وأنهما أثناء تواجدهما أمام مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية لممارسة هذه الحرفة تصادف مرور المتهم بسيارة كان يستقلها - مع آخر وبرؤيتهما تحركت نحوهم الغريزة وتولدت فكرة هتك عرضهما بالرضا وسوّل له الشيطان ذلك، وبلوغاً لتلك الغاية فقد تم اصطحابهما معهما بتلك السيارة ومراودتهما عن نفسيهما فوافقت المجني عليها. م.م. على ممارسة العلاقة المحرمة وذلك نظير مبلغ 300 جنيه.

 

وأشارت التحقيقات، وبوصولهم إلى شقة المتعة المستأجرة لهذا المتهم بالتجمع الثالث دائرة القسم دلفوا جميعاً إلى إحدى الغرف والتي لا يوجد بها سوى حاشية (مرتبة) واحدة جلسوا عليها وانقضى وقت في اللهو والرقص إلى أن أمرها هذا المتهم بخلع ملابسها مستغلاً صغر سنها والتي انصاعت له فخلعت جلبابها وبنطالها ولباسها فكشف بذلك عن عورتها.

 

وكانت أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر أحمد حيثيات حكمها بحبس "إسلام .ا" والمعروف بمتحرش الأطفال بالقطامية يعملون ببيع المناديل بالطريق العام ، بحبسه سنتين مع الشغل عما أسند إليه من اتهام لقيامه بارتكابهما جريمة هتك عرض الطفلتين " م.م" و"ي. ي" بغير قوة أو تهديد  في شقة المتعة في التجمع.

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في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

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