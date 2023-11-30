راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر أحمد حيثيات حكمها بحبس "إسلام .ا" والمعروف بمتحرش الأطفال بالقطامية يعملون ببيع المناديل بالطريق العام ، بحبسه سنتين مع الشغل عما أسند إليه من اتهام .

وكشفت حيثيات المحكمة، بأن تحقيقات النيابة أسندت إلي المتهم واخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة تهمة هتك عرض الطفلتين " ملك.م" و"ياسمين. ي" بغير قوة أو تهديد بأن سولت لهما أنفسهما الأمارة بالسوء إشباع شهوتهما الدنيئة دون النظر لسن ضحيتهما ، فأغويا إياهما بالمال حتى تجردا من ملابسهما وأشبعا رغباتهما فعاشر ضحيته الأولى وواقع المتهم الثاني فريستهما الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

شقة المتعة



وأكدت حيثيات المحكمة بأنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين هذه المحكمة وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المجني عليها الطفلة "ملك .م" التي بلغت خمسة عشر عاماً من العمر ولم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بعد ، وكذا الطفلة "ياسمين .ي" بائعتان متجولتان تقومان ببيع المناديل الورقية بالطريق العام، وأنهما أثناء تواجدهما أمام مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية لممارسة هذه الحرفة تصادف مرور المتهم بسيارة كان يستقلها - مع آخر سبق الحكم محاكمته وبرؤيتهما تحركت نحوهم الغريزة وتولدت فكرة هتك عرضهما بالرضا وسوّل له الشيطان ذلك ، وبلوغاً لتلك الغاية فقد تم اصطحابهما معهما بتلك السيارة ومراودتهما عن نفسيهما فوافقت المجني عليها ملك على ممارسة العلاقة المحرمة وذلك نظير مبلغ 300 جنيه.

وبوصولهم إلى الشقة المستأجرة لهذا المتهم بالتجمع الثالث دائرة القسم دلفوا جميعاً إلى إحدى الغرف والتي لا يوجد بها سوى حاشية (مرتبة) واحدة جلسوا عليها وانقضى وقت في اللهو والرقص إلى أن أمرها هذا المتهم بخلع ملابسها مستغلاً صغر سنها والتي انصاعت له فخلعت جلبابها وبنطالها ولباسها فكشف بذلك عن عورتها.