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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

صدى البلد

"المعلمة هنادي باعتنا بالرخيص".. تلك كانت بداية أقوال إحدى فتيات المتعة الحرام في منطقة الجيزة؛ بعد إلقاء القبض عليها، وإحالة المتهمة هنادي (القوادة) إلى المحاكمة العاجلة.

شاهد الفيديو:

ونرصد في السطور التالية، نص أقوال إحدى فتيات المتعة الحرام، أمام جهات التحقيق، كالآتي:
 

س ما تفصيلات اعترافك؟
ج اللي حصل إني من حوالي شهرين كنت قاعده مع واحدة صاحبتي من المنطقة عندنا في القصبجي، واسم شهرتها / علا، وكنا قاعدين على كافيه في فيصل، وكنت انا وعلا بنطلع شغل، ومعانا واحدة اسمها أم يوسف، وأنا طلبت من علا إنها تشوفلي شغل؛ عشان محتاجه فلوس، وأنا وهي كنا أصلا بنشتغل عند واحدة اسمها أم يوسف، وهي اللي كانت بتطلعنا أوردرات، وكانت بتدينا 1000 جنيه في الليلة. 


‏وتابعت الفتاة في التحقيقات: أم يوسف لما بطلت شغل؛ أنا كلمت علا، وقولتلها تشوفلنا شغل، وعلا تواصلت مع هنادي واحنا قاعدين في الكافيه، وهنادي جت لنا على الكافيه، وقعدت معانا شوية، وادت لـ علا 200 جنيه، ووقفت لنا تاکسي أنا وعلا، وركبنا وروحنا، وأنا اتصلت بيها بعدها بأسبوع، وطلبت منها تشوف لي أوردر أطلعه؛ عشان أنا كنت محتاجه فلوس، واتصلت بيها بعدها بيوم، قالتلي في شغل، وأنا ماروحتش معاها، وبعدها بـ 3 أيام، اتصلت هنادي بـ علا، وعلا بعتتلها صور ليا ولنفسها، وكلمتنا، وقالت إننا هنتقابل على كوبرى عباس، ولما جت هنادي؛ ركبنا معاها التاكسي.

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