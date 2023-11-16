حكاية سلمى| المتهم هتك عرضها في التجمع والمحكمة تصدر عقوبة رادعة

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكما بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في التجمع الخامس بالسجن لمدة عشر سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

التجمع الخامس

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهما بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس الي محكمة الجنايات.



تبين من خلال الاوراق أن المتهم هو "عبد الله .خ" وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها "سلمي .أ" بالقوة بأن استطالت يده الي مواطن عفتها حال ترجلها بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات.



وقالت المجني عليها "سلمي .أ بأنها حال ترجلها بالطريق العام متجهة الي مسكنها فوجئت بالمتهم حال استقلاله لدراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها.

وأوضح شقيق المجني عليها "محمد .أ" بـأنه حال وقوفه بشرفة مسكنه أبصر شقيقته المجني عليها حال ترجلها متجهة الي مسكنها وحال ذلك قام المتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها.