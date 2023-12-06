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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تحتاجه من أندرويد.. اعرف سعر Galaxy Z Fold 4 في قطر

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Fold4

قدمت علامة سامسونج واحدة من أفضل جوالاتها الرائدة من فئة الشاشات القابلة للطي، ومن بين أميزها جوال Samsung Galaxy Z Fold4 الرائد.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 فى قطر لسعة 512 جيجابايت إلى 5699 ريالا قطريا.

Samsung Galaxy Z Fold4

يأتى جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+.

والشاشة الخارجية لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 قياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وأيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يطرح جوال Samsung Galaxy Z Fold4 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Fold4 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Fold4

يمتلك جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بطارية قوية سعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، تشحن من 0 إلى 50% فى 30 دقيقة فقط، مع قارئ لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع من إطار من الألومنيوم المقوي بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، ويدعم القلم الإلكتروني الشهير S Pen، وتتحمل الشاشة طيها أكثر من 200 ألف مرة بدون أى مشكلات.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في 3 ألوان هي البيج، والرمادي، والأخضر.

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