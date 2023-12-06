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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة خاصة لـ ميشيل رودريجز في أيام المواهب بمهرجان البحر الأحمر

ميشيل رودريجز
ميشيل رودريجز

أقيمت صباح اليوم، الأربعاء، ندوة خاصة مع النجمة ميشيل رودريجز في أيام المواهب، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وشهدت الندوة حديث رودريجز مع الممثل السعودي إبراهيم الحجاج والكثير من تفاصيل عملها كسيدة لاتينية في صناعة السينما العالمية، وتطور الأدوار التي تلعبها، وصورة المرأة في السينما بشكل عام.

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وعن المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: "تضم قائمة المشاركين في الجلسات الحوارية لمهرجان هذا العام نخبة من الأسماء الرائدة في مختلف المجالات الفنية من جميع أنحاء العالم، ليجتمعوا في جدة ويشاركوا رواد المهرجان تجاربهم الملهمة والدافع وراءها، بدءًا من صُناع الأفلام اللذين يُحفزون مخيلتنا، ووصولًا إلى الممثلين الذين يجسدون تلك القصص المؤثرة".

وأضاف التركي: "نتطلّع إلى انضمامهم إلينا والترحيب بهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2023".

تتضمن فعاليات الجلسات الحوارية القادمة نخبة من المواهب من بينهم: كوثر بن هنية من أعمالها فيلم "بنات ألفة"، وهالي بيري، من أعمالها فيلم "كرة الوحش"، وأندرو غارفيلد، إلى جانب رئيس لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام باز لورمان، وجوينيث بالترو، من أعمالها فيلم "شكسبير عاشقًا"، وكاترينا كايف، من أعمالها فيلم "زينداجي نا ميليجي دوبارا".

ميشيل رودريجز
ميشيل رودريجز
ميشيل رودريجز
ميشيل رودريجز
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