عاجل
السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع جهود تحويل منطقة الصحابى لمجتمع عمرانى نموذجى 21 طلقة مدفعية وطائرات حربية ترافقه.. استقبال حافل للرئيس الروسي في الإمارات|شاهد مؤتمر المناخ cop 28.. مشاركة قوية من المعهد القومي لعلوم البحار.. وارتفاع منسوب المياه والشعاب المرجانية ضمن الموضوعات المطروحة اقتصادية قناة السويس تستكمل مشروعها الرائد للتحول الرقمي بالتعاون مع «ويفز» تمهيدا لافتتاحها.. وكيل الصحة يتفقد تجهيزات العناية المركزة للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

مروة عبد المنعم وابنتها
مروة عبد المنعم وابنتها

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم مقطع فيديو عبر موقع “تيك توك”، وبصحبتها ابنتها حور، فى أحدث ظهور لها لها بعد ارتداء الحجاب. 

وقالت حور ابنة مروة عبد المنعم: “قررت ألبس الحجاب عشان أنا مسلمة وعشان ربنا، وحسيت إني عايزة أتحجب.. وليه ماما تتهاجم، دي حرية شخصية”.

@user3885487542314

♬ الصوت الأصلي - أحمد بدير ✅

وأضافت حور ابنة مروة عبد المنعم: “أنا عايزة أتحجب.. ماما مش عايزة تتحجب عادي، وبردو أنا فخورة بماما وهي مش بتلبس حاجات مفتوحة وهي اللي ربتني، لو أنا مكنتش متربية صح مش هكون عايزة أتحجب أكيد، هي اللي علمتني أصلي وأقرأ قرآن، هي اللي حببتني في ربنا وبسببها أنا بقيت عايزة أتحجب، وياريت كل واحد يبقى في حاله ودي حاجة بينها وبين ربنا”.

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مروة عبد المنعم 

تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، تريندات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عبر ظهورها مع ابنتها حور عقب ارتدائها للحجاب.

وأثار ظهور ابنتها بالحجاب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخرجت الفنانة مروة عبد المنعم عن صمتها، وردت على الهجوم الذي طالها بسبب حجاب ابنتها حور، وتحدثت عن مدى فخرها بابنتها، وطالبت رواد السوشيال ميديا بالتوقف عن التنمر عليها بسبب عدم ارتدائها الحجاب واتخاذ ابنتها هذا القرار.

مفاجأة ارتداء الحجاب

ونشرت الفنانة مروة عبد المنعم، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهرت برفقة عدد من أفراد العائلة وهي تقوم بمفاجأتهم بقرار ابنتها وارتداء الحجاب.

وشن رواد السوشيال ميديا، حملة هجوم على الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها، وذلك بسبب حجاب ابنتها حور وعدم حجاب مروة عبد المنعم، ونال الفيديو انتقادات واسعة وتعليقات هجومية على مروة عبد المنعم.

مروة عبد المنعم الفنانة مروة عبد المنعم أعمال مروة عبد المنعم أفلام مروة عبد المنعم ابنه مروة عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد جنازة زوج شقيقة شمس البارودي

صدمة لجمهورها.. أنجلينا جولى تلوح باعتزال الفن نهائيا

إلهام شاهين توجه رسالة إلى سفير مصر فى تونس

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

مؤلف فيلم أنف وثلاث عيون يكشف سر اختيار ظافر العابدين| خاص

رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

بسبب ناهد السباعي.. حلم ناهد فريد شوقى لم يكتمل.. وماذا قال الملك عنها؟

ترشيحاتنا

الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الكاف لتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي

حظر تلقى دعم نقدي أوعيني للحملة الانتخابية للرئاسة من هذه الجهات بالقانون

شبانة: ضمك السعودي يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي في يناير

المئات يشيعون جثمان نجل الشيخ الطبلاوي إلى مثواه الأخير.. صور

اعرف قرار المحكمة بشأن استئناف حكم صاحبة قناة يوميات أنوش

خبير اقتصادي: تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب قلة الطلب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ