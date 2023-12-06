فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم مقطع فيديو عبر موقع “تيك توك”، وبصحبتها ابنتها حور، فى أحدث ظهور لها لها بعد ارتداء الحجاب.

وقالت حور ابنة مروة عبد المنعم: “قررت ألبس الحجاب عشان أنا مسلمة وعشان ربنا، وحسيت إني عايزة أتحجب.. وليه ماما تتهاجم، دي حرية شخصية”.

وأضافت حور ابنة مروة عبد المنعم: “أنا عايزة أتحجب.. ماما مش عايزة تتحجب عادي، وبردو أنا فخورة بماما وهي مش بتلبس حاجات مفتوحة وهي اللي ربتني، لو أنا مكنتش متربية صح مش هكون عايزة أتحجب أكيد، هي اللي علمتني أصلي وأقرأ قرآن، هي اللي حببتني في ربنا وبسببها أنا بقيت عايزة أتحجب، وياريت كل واحد يبقى في حاله ودي حاجة بينها وبين ربنا”.

مروة عبد المنعم

تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، تريندات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عبر ظهورها مع ابنتها حور عقب ارتدائها للحجاب.

وأثار ظهور ابنتها بالحجاب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخرجت الفنانة مروة عبد المنعم عن صمتها، وردت على الهجوم الذي طالها بسبب حجاب ابنتها حور، وتحدثت عن مدى فخرها بابنتها، وطالبت رواد السوشيال ميديا بالتوقف عن التنمر عليها بسبب عدم ارتدائها الحجاب واتخاذ ابنتها هذا القرار.

مفاجأة ارتداء الحجاب

ونشرت الفنانة مروة عبد المنعم، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وظهرت برفقة عدد من أفراد العائلة وهي تقوم بمفاجأتهم بقرار ابنتها وارتداء الحجاب.

وشن رواد السوشيال ميديا، حملة هجوم على الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها، وذلك بسبب حجاب ابنتها حور وعدم حجاب مروة عبد المنعم، ونال الفيديو انتقادات واسعة وتعليقات هجومية على مروة عبد المنعم.