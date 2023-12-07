شربت زيت شعر.. تفاصيل صادمة لمحاولة فتاة التخلص من حياتها بسبب أشقائها

حالة من الهلع والصدمة تسببت فيها طالبة في منصف العقد الثاني من العمر، عقب تناولها زيت شعر بكميات كبيرة بقصد إنهاء حياتها، على خلفية خلافات دبت بينها وبين أشقائها، إلا أنها تم إنقاذها في اللحظات الأخيرة بعد أن تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ روحها، من الموت المُحقق؛ إثر تناولها زيت شعر بقصد إنهاء حياتها، عقب نشوب مشادة كلامية بينها وبين أشقائها دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده تناول طالبة زيت شعر، بقصد إنهاء حياتها.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة الطالبة (اميرة ا.ط.ح- 15 سنة- وتقيم دائرة المركز)، وبسؤال والدتها المدعوة (مروة م.ا.ا- 31 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت زيت شعر، بقصد إنهاء حياتها؛ ما أدى لإصابتها بتسمم، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين اشقائها بالمنزل، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.