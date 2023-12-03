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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يُنهي حياة صديقه في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر، على يدي صديقه؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما، بناحية نزلة علي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل في مشاجرة بناحية نزلة علي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كل من: طرف أول: المدعو 'فارس م.ا.ع' 19 سنة، عامل، مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله لمستشفى طهطا العام وتوفي عقب وصوله، وطرف ثاني:" المدعو محمود ص.م.خ- 19 سنة- عامل- والطرفان يقيمان بذات الناحية".

وبسؤال والده المتوفي  المدعو (مؤمن ا.ع.ا- 45 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، اتهم الطرف الثاني بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض كان قد استخدمه في الواقعة، وتبين إصابته بجرح قطعي باليد اليُمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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