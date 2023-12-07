عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس |تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه منها برنامج نظام الامتحانات وتقويم الطلاب ودورة عن النشر الدولي للبحوث العلمية.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ،استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لتفقد الجامعة الدولية، ومتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من كبار أساتذة الجامعة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور والدكتور محمد الخشت، مباني وقاعات المحاضرات ومعامل الحاسب الآلي للاطمئنان على انتظام الدراسة بالجامعة الدولية والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

وفي مستهل كلمته، هنأ الدكتور أيمن عاشور، جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر.

txt

الخشت يكشف لصدى البلد شكل الدراسة بجامعة القاهرة الدولية

txt

حقوق القاهرة تطمئن الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال الدكتور أيمن عاشور، إن جامعة القاهرة الدولية  تمثل صرحا على نفس نسق جامعة القاهرة الأم من حيث قبة الجامعة والمنظر العام والعمل على إحياء علاقتها من خلال علاقات دولية متميزة، ليكون بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها بما يمثل امتدادا طبيعيا لجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أحد محاورها في التعاون مع الجامعات الدولية والمراكز البحثية الدولية بما يساهم في نهضة مصر في التعليم والبحث العلمي في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى ترشيحه الدائم لجامعة القاهرة الدولية لأن تكون وجهة للعديد من الجامعات الأجنبية التي زارت مصر في الفترات الأخيرة بهدف التعرف على الجامعات المصرية المتميزة، حيث حظيت جامعة القاهرة الدولية بردود فعل وانطباعات هائلة من هذه الجامعات والإشادة بتميزها.

جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس النشر الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

صدمة في ليفربول.. إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

بعد عرض سعودي مغري.. تعرف على مصير الشناوي مع الأهلي

تحريض الذكور على ارتكاب الدعارة| نص اعترافات كروان مشاكل

عامر حسين : الكاف يحدد مواعيد مبارياته دون الرجوع للاتحادات المحلية

المستشار محمود فوزي: السيسي لم يكن يحتاج لحملة رئاسية بسبب شعبيته ورصيده لدى الجماهير

أرقام صادمة لـ مانشستر سيتي وجوارديولا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مندوب إسرائيل: دعوة جوتيريش لوقف النار تستهدف الإبقاء على حكم حماس بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفاه 50 عامًا .. أب يثير الجدل ويفشي سر خطير قبل وفاته بأيام

ملابس رياضية جريئة .. مي حلمي تثير الجدل بظهورها| شاهد

أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية

خطفت قلوب العالم .. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب | شاهد

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ