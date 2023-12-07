جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس |تفاصيل

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه منها برنامج نظام الامتحانات وتقويم الطلاب ودورة عن النشر الدولي للبحوث العلمية.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ،استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لتفقد الجامعة الدولية، ومتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من كبار أساتذة الجامعة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور والدكتور محمد الخشت، مباني وقاعات المحاضرات ومعامل الحاسب الآلي للاطمئنان على انتظام الدراسة بالجامعة الدولية والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

وفي مستهل كلمته، هنأ الدكتور أيمن عاشور، جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي تعد علامة مميزة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر.

وقال الدكتور أيمن عاشور، إن جامعة القاهرة الدولية تمثل صرحا على نفس نسق جامعة القاهرة الأم من حيث قبة الجامعة والمنظر العام والعمل على إحياء علاقتها من خلال علاقات دولية متميزة، ليكون بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها بما يمثل امتدادا طبيعيا لجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أحد محاورها في التعاون مع الجامعات الدولية والمراكز البحثية الدولية بما يساهم في نهضة مصر في التعليم والبحث العلمي في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى ترشيحه الدائم لجامعة القاهرة الدولية لأن تكون وجهة للعديد من الجامعات الأجنبية التي زارت مصر في الفترات الأخيرة بهدف التعرف على الجامعات المصرية المتميزة، حيث حظيت جامعة القاهرة الدولية بردود فعل وانطباعات هائلة من هذه الجامعات والإشادة بتميزها.