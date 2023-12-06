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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تطمئن الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،  في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم عبر رسائل الصفحة والتعليقات برجاء العلم أنه قد تقرر مناقشة نظام الامتحان النهائي في الاجتماع القادم لمجلس الكلية وذلك وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للكلية.
 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية المعتمدية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

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وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية المعتمدية شهدت مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلي جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، ومحو الأمية، والخدمات البيطرية.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة لقرية المعتمدية بلغ 1524 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، والجلدية، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والروماتيزم، والرمد، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والنساء والتوليد، والصدرية.
 

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