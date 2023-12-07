أخبار التعليم ... لأعضاء هيئة التدريس.. تفاصيل التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023 ..جامعة حلوان تتابع تسجيل المتقدمين لمسابقة العباقرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل المتقدمين لمسابقة العباقرة

تعلن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس |تفاصيل

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه منها برنامج نظام الامتحانات وتقويم الطلاب ودورة عن النشر الدولي للبحوث العلمية.



لأعضاء هيئة التدريس.. تفاصيل التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

ناشد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد 2023.



للباحثين المصريين.. وظيفة جديدة للعمل بالنمسا | تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة، كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.



صالون الحداد الثقافي يستضيف اللواء سمير فرج في رحاب جامعة عين شمس

تنظم أسرة من اجل مصر بجامعة عين شمس إقامة صالون الحداد الثقافي بإستضافة السيد اللواء أركان حرب دكتور / سمير فرج بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة .

اليوم نهاية مهرجان العروض المسرحية القصيرة لكليات جامعة القاهرة

تختم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مهرجان العروض المسرحية القصيرة، والذي أقيم بمشاركة 16 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب، وتعزيز دور المسرح الجامعي، بما يساهم في تقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.