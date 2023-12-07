اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل المتقدمين لمسابقة العباقرة

تعلن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، حيث مد فتح باب التسجيل الي يوم 15/12/2023.



او من خلال استمارة التقديم

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEoP390VH7Apu8uJdXGwdtmgLVJQssu_8rS7ZbR6bTXi6_Vw/viewform

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال زيارته لجامعة بدر على حرص جامعته على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتحقيق التكاملية، وجاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون في مجالات الفنون والسينما والقطاع الطبي.

وقد حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر والدكتور محمد سليمان أمين عام الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والعلاج الطبيعي.

وحضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، الدكتور عمر وائل المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

وأوضح الدكتور قنديل أن فلسفة جامعة حلوان تقوم على كونها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات نوعية وفريدة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيداً بتكامل جامعة بدر في مجال الفنون خاصة أنها الجامعة الأولى التي أنشئت كلية للسينما، موضحا أن صناعة السينما فى مصر مكلفة تحتاج التعاون والتكامل، خاصة أن جامعة حلوان بها قسم التلفزيون والسينما.

وتطرق الجانبان إلى أهمية التعاون في مجال الفنون بين الجامعتين حيث تُعد جامعة حلوان أم الفنون، كما ناقشا التعاون في القطاع الصحي نظراً لاحتياج الدولة المصرية إلى خريجي المدرسة المصرية في الطب.



واستعرض الدكتور السيد قنديل امكانيات مستشفى بدر لتعزيز التعاون بين جامعتى حلوان وبدر فى التعاون فى ادارة المستشفى.



واوضح انه استلم رئاسة الجامعة وكانت نسبة إشغال المستشفى لا تتعدى ال٢٠٪ وفى مارس ٢٠٢٣ تم افتتاح المستشفى وتحتوى على ٢٤٠ سرير وبتستقبل أكثر من ١٠٥ ألف مريض فى العام وبها جميع انواع الطوارئ ، ومجهزة بأحدث التجهيزات.



ثم تطرق الدكتور قنديل ان الجامعة بدأت فى العمل بالمجمع الطبى داخل الحرم الجامعى وبدأ تخصيص الأرض عام ٢٠١٤ ووضع حجر الأساس ٢٠١٧ وفي عام ٢٠٢٣ تم البدء في حفر قواعد الأساس للمجمع الطبي بسعة ١٦٠٠ سرير.

ومن جهته أكد الدكتور أشرف الشيحي أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين لتطوير العملية التعليمية، وتم عرض فيلم عن جامعة بدر وتوضيح المدينة الطبية التي من المقرر افتتاح أول جزء بها في سبتمبر 2024.

ويأتي لقاء الدكتور قنديل مع إدارة جامعة بدر ضمن حرص الجامعتين على تعزيز أواصر التعاون في مجالات حيوية لخدمةً قطاعات مهمة بالمجتمع المصري.

وفى ختام الزيارة تبادل الدكتور السيد قنديل والدكتور أشرف الشيحى الدروع وتم عمل جولة إلي الكليات التى تسعى الجامعتين بتعزيز التعاون بينهم.