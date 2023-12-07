لأعضاء هيئة التدريس.. تفاصيل التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

ناشد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد 2023.

في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.

ويأتي ذلك بناءً على التزام مكتب الجوائز بالجامعة في دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الترشح للجوائز.



وذلك في موعد أقصاه 14 ديسمبر 2023

مع ضررورة مراجعة استيفاء ما يلي:

- خطاب الترشيح معتمد من الكلية

- ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

- إرفاق السيرة الذاتية التفصيلية للمتقدم.

- ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.

- استيفاء جميع نماذج الترشح وإرفاق جميع متطلبات الترشح،

وللمزيد من المعلومات عن جوائز الجامعة ، يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجوائز الجامعة على الرابط

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/4

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وكان قد نظم مكتب الجوائز بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة عين شمس ورشة عمل عن آليات التقدم لجوائز الدولة وجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والرواد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد قدري السيد، عميد كلية التجارة، وتحت إشراف الدكتورة هيام حسن وهبه وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.

وذلك في إطار استمرار أنشطة مكتب الجوائز في جامعة عين شمس ودوره في الوعي بالجوائز وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإسهام في القدرة التنافسية للجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية في هذا المجال الهام.

حيث بدأ ورشة العمل الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج مشرف مكتب الجوائز وتطرق الى دور مكتب الجوائز ومهامه ورؤيته وأهم الإنجازات التى قام بها خلال الفترة السابقة منذ الإنشاء في 2021 ، ثم تطرق الى متطلبات الجوائز والوثائق والمستندات وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم لجوائز الدولة وجوائز الجامعة في جميع أنواعها. وتم تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه المكتب لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لجميع أنواع الجوائز المطروحة.

وذلك في حضور كثيف من طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. وتم تبادل الحوار والمناقشات والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات في مجال الجوائز.

وفي نهاية ورشة العمل تم التأكيد على قيام الجامعة بدور فعّال في تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التقدم للجوائز وتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة.