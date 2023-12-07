بعثة يد الزمالك تتجه إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر

تغادر القاهرة فجر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة اليد متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لخوض مباراة السوبر المصري أمام فريق الأهلي، والتي يستضيفها الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في إمارة الفجيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل على صالة مجمع زايد بالفجيرة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وتتكون بعثة الزمالك من حسن يسري رئيساً لجهاز اليد وحمادة عبدالباري مديراً للجهاز، وأحمد رمضان مديراً فنياً وإيهاب محسن مدرب مساعد ومحمد عبدالمنعم مدرباً لحراس المرمى، ومحمد أشرف علاج طبيعي.

وتتكون قائمة الفريق التي ستخوض المباراة من كل من، أحمد الأحمر ومحمود خليل فلفل وأحمد وليد وهشام السبكي ومؤمن محمد وأحمد حسام ومحمد هشام مودي ومحمد علاء لوكا وأحمد مؤمن دودو وأحمد سامح وأكرم يسري وخالد وليد وشادي خليل وهشام صلاح ومحمد عبدالغني وزياد حشاد.