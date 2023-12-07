إبراهيم فايق يستنكر ما يحدث لـ كريم نيدفيد

نشر الإعلامي ابراهيم فايق منشورا بشأن نجم الأهلي كريم نيدفيد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق :هو اللي بيحصل لـ كريم نيدفيد ده طبيعي.

وفجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشان نجم الأهلي كريم نيدفيد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : ملعب أون تايم | أحد ثلاثي الأهلي المستبعد من قائمة كأس العالم للأندية يطلب الخروج إلى إعارة ؛ وكريم نيدفيد يرفض الرحيل مرة أخرى والدخول في صفقات ويطلب الاستمرار بالأهلي والحصول على فرصة للعب.

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.