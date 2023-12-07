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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد .. حنان مفيد فوزي: لهذا السبب والدي لم يتمكن من محاورة عبلة كامل

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقى رسالة اعتذار لشقيقتها الراحلة ناهد عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت رانيا :"للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة الي الأبد و ده من عيوب البشر ، أختي الحبيبة الغالية ناهد انا بعتذر لك لأني اعتدتك في حياتي ،يمكن خيالي كان اضعف من إني اتصور فراقك يمكن خدتنا مشاحنات الدنيا و ربنا نور بصیرتنا و رجعنا لحضن بعض و الحب اللي اتربينا عليه".

حنان مفيد فوزي: لهذا السبب والدي لم يتمكن من محاورة عبلة كامل

أعربت الكاتبة حنان مفيد فوزي، عن سعادتها بإعادة مشاهدة حلقات حوارات والدها السابقة، خاصةً من قِبل الأجيال الجديدة على تطبيق "تيك توك".

وأكدت حنان مفيد فوزى خلال تصريحات تليفزيونية، أن والدها كان يهتم بوجوده في الساحة الإعلامية وترك بصمة قوية في قلوب الناس.

وأشارت إلى أنه كان يرغب في إجراء حوار مع الفنانة عبلة كامل، ولكنه احترم قرارها بعدم إجراء حوارات والتركيز على الفن.

إلهام شاهين عن إطلاق اسم عادل إمام على كوبري: رمز فني وطني كبير

علقت الفنانة الهام شاهين على إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري شارع صلاح سالم تقديرا لمشواره الفني وعطائه على مدار أكثر من 50 عاما.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:"مبروووووووووووك علينا إطلاق إسم النجم الكبير و الصديق الغالي عادل إمام على كوبرى جديد لتخليد إسمه .. عادل إمام رمز وطنی و فنی كبير . تربع على عرش النجوميه سنين طويله في كل مراحل عمره .. و أسعدنا بفنه في المسرح و السينما و التليفزيون تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن . . شكرا للدوله المصريه .. تحيا مصر".

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