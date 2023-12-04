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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيله الأولى.. رحلة مفيد فوزي بالصحافة والتليفزيون وسر تأثير والدته معه

مفيد فوزى
مفيد فوزى

يوافق اليوم الإثنين 4 ديسمبر، ذكرى رحيل الإعلامى مفيد فوزى، الأولى، إذ ولد في 19 يوليو عام 1939، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 89 عاما. 

ويعد مفيد فوزى أيقونة الإعلام المصرى حيث قدم العديد من البرامج الحوارية التى كانت حديث الرأي العام فهو من مواليد 19 يونيو 1933 ولد بمحافظة بني سويف وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.

كانت والدته لها دور بارز ومؤثر فى حياة مفيد فوزى حيث حرصت على توجيه منذ صغره على حب  القراءة والكتابة بعيدا عن لعبة كرة القدم التى كان يحب ممارستها وهو ما أعترف به مفيد فوزى فى أحد لقاءاته التليفزيونية.

 

حياة مفيد فوزى العملية

بدأ مفيد فوزى حياته العملية فى بمؤسسة روزاليوسف حيث تدرب على فنون الكتابة الصحفية وبعدها عين محررا بمجلة صباح الخير فى عام 1957، وعمل بها لفترة طويل حتى تولى منصب رئيس التحرير لمجلة صباح الخير وذلك لمدة 8 سنوات متتالية وقد أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، اشتهر فوزي لدي الجمهور المصري والعربي ببرنامج حديث المدينة.

 

مفيد فوزى والبرامج

وقدم مفيد فوزى العديد من البرامج الإذاعية منها برنامج “فوازير رمضان” مع آمال فهمي لمدة 10 سنوات وبرنامج “أوافق أمتنع ” تقديم سناء منصور وثم برنامج “فنجان شاي” تقديم سامية صادق وكما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، منها برنامج ضيف في ليلة صيف و“خواطر على الهوا” في برنامج ألوان مع مديحه نجيب وبرنامج أين هم الآن وأخيرا برنامج نجوم الشر.

وبعد مسيرة طويلة وحافلة مع عالم الإعداد قررت الإعلامية سامية صادق ظهوره على شاشة التليفزيون المصري عام 1982 لتقديم برامجه بنفسه وكان نصه القرار كالتالى :” أن أفضل من يقدم برنامجا هو من يعده” من اهم هذه البرامج :“عصر من الفن” عن أم كلثوم و“صديقي الموعود بالعذاب” عن عبد الحليم حافظ و“المدفع قبل الخبز أحيانا” مع المشير عبد الحليم أبو غزالة و“الموسيقار وأنا” وحوار مطول مع محمد عبد الوهاب وحلقات تليفزيونية منفصلة من إخراج جميل المغازي مع العديد من رواد الأدب والفن والسياسة، مثل: إحسان عبد القدوس ، و يوسف إدريس ،و يحيى حقي والسيدة مفيدة عبد الرحمن ( أول محامية في مصر)، مصطفى أمين و نجيب محفوظ و أحمد زويل و فاروق الباز و محمد البرادعي وآخرين.

كما أنه حاور عددا كبيرا من رجال السياسة ولعل من أبرزهم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات وحاور جميع وزراء الداخلية بداية من: حسن أبو باشا ، وأحمد رشدي ، و زكي بدر حسن الألفي ، وحتى حبيب العادلي وكذلك العديد من رؤساء الوزارات في مصر، أهمهم: عاطف عبيد ، كمال حسن علي ، وعلي لطفي ، وكمال الجنزوري ، وأحمد نظيف.

 

زواج مفيد فوزى

تزوج الإعلامي مفيد فوزى من الإذاعية آمال العمدة فى عام 1968 وأنجب منها الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى.

وعانى مفيد فوزى فى أيامه الأخيرة بسبب مرضه حيث تعرض إلى أزمة صحية فى القنوات المرارية وكان يمكث فى المستشفى حتى رحل عن عالمنا اليوم.

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