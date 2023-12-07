اليوم.. أسرة المنتجة ناهد فريد شوقى تستقبل العزاء بمسجد الشرطة

يقام عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي اليوم، الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

وقد أعلنت الفنانة آية سماحة وفاة ناهد فريد شوقي من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وقالت آيه سماحة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

ولدت ناهد فريد شوقى فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1950، ونشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل فريد شوقي، وأمها هي الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقى.

دخلت ناهد فريد شوقى عالم الفن من جهة الإنتاج، حيث قررت تأسيس شركة للإنتاج تحمل اسمها، وأنتجت كثيرا من الأفلام التي تركت بصمة في السينما، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".