قال النائب محمد أبو العينين، إن الخريطة الاستثمارية في مصر تحتاج إلى إعادة تقييم وتخطيط في ضوء التغيرات العالمية المتسارعة، سواء في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الخدمات، بما يضمن الاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن إعادة رسم الخريطة الاستثمارية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تربط مصر بمختلف الأسواق، ومن بينها الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية، والاستفادة من المزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات.

وأكد أهمية ربط التخطيط الاستثماري بمتطلبات الأسواق الخارجية والفرص التصديرية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.