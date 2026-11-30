قال النائب محمد أبو العينين، إن مصر تحتاج إلى إعادة تخطيط استراتيجية الترويج لعلامة «براندينج إيجيبت»، بما يعكس إمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية، ويعزز صورتها أمام الأسواق العالمية.

خريطة واضحة للفرص الاستثمارية

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن الترويج لمصر يجب أن يرتبط بخريطة واضحة للفرص الاستثمارية والإنتاجية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تجمع الدولة بمختلف التكتلات والأسواق الإقليمية والدولية.

تقديم مصر للعالم

وأشار إلى أهمية تقديم مصر للعالم باعتبارها مركزًا للإنتاج والاستثمار والتصدير، وليس فقط سوقًا استهلاكية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

استمرار جهود التنمية وتوفير احتياجات السوق

وقال النائب محمد أبو العينين، إن مصر اتجهت إلى تنشيط القطاع الصناعي والتوسع في إنشاء المصانع لتلبية الطلب المتزايد على الخامات ومستلزمات الإنتاج، موضحًا أن الدولة تدخلت لدعم النشاط الصناعي عندما تباطأ دور القطاع الخاص، بما ساهم في استمرار جهود التنمية وتوفير احتياجات السوق المحلية.

