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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مفيد فوزي: لهذا السبب والدي لم يتمكن من محاورة عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل

أعربت الكاتبة حنان مفيد فوزي، عن سعادتها بإعادة مشاهدة حلقات حوارات والدها السابقة، خاصةً من قِبل الأجيال الجديدة على تطبيق "تيك توك".

وأكدت حنان مفيد فوزى خلال تصريحات تليفزيونية، أن والدها كان يهتم بوجوده في الساحة الإعلامية وترك بصمة قوية في قلوب الناس.

وأشارت إلى أنه كان يرغب في إجراء حوار مع الفنانة عبلة كامل، ولكنه احترم قرارها بعدم إجراء حوارات والتركيز على الفن.

ويُعد مفيد فوزى أيقونة الإعلام المصرى حيث قدم العديد من البرامج الحوارية التى كانت حديث الرأي العام فهو من مواليد 19 يونيو 1933 ولد بمحافظة بني سويف وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.

كانت والدته لها دور بارز ومؤثر فى حياة مفيد فوزى حيث حرصت على توجيه منذ صغره على حب  القراءة والكتابة بعيدًا عن لعبة كرة القدم التى كان يحب ممارستها وهو ما اعترف به مفيد فوزي فى أحد لقاءاته التليفزيونية.

حياة مفيد فوزى العملية

بدأ مفيد فوزى حياته العملية فى بمؤسسة روزاليوسف حيث تدرب على فنون الكتابة الصحفية وبعدها عين محررا بمجلة صباح الخير فى عام 1957، وعمل بها لفترة طويل حتى تولى منصب رئيس التحرير لمجلة صباح الخير وذلك لمدة 8 سنوات متتالية وقد أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، اشتهر فوزي لدي الجمهور المصري والعربي ببرنامج حديث المدينة.

 

الكاتبة حنان مفيد فوزي الفنانة عبلة كامل حنان مفيد فوزي مفيد فوزي

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