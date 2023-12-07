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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة لعلاج قرحة المعدة نهائيا

قرحة المعدة
قرحة المعدة

تعد قرحة المعدة  من المشكلات الصحية التي تسبب متاعب عديدة للجسم وتؤثر على عملية التمثيل الغذائي، فما هي أسرع طريقة لعلاج قرحة المعدة؟

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وفقا لما جاء في موقع buzzrx، تتضمن العلاجات الطبية لمرض القرحة الهضمية عادةً واحدة أو مجموعة من مجموعات الأدوية التالية:

مضادات حيوية
توصف المضادات الحيوية عند الاشتباه في أن عدوى الملوية البوابية هي سبب قرحة المعدة. كلاريثروميسين ، ميترونيدازول ، أموكسيسيلين ، تينيدازول ، ليفوفلوكساسين ، والتتراسيكلين توصف عادة المضادات الحيوية لعلاج عدوى الملوية البوابية.

يحتاج معظم المرضى إلى استخدام المضادات الحيوية لمدة أسبوعين مع أدوية إضافية لخفض إفراز حمض المعدة.

مثبطات مضخة البروتون
تساعد مثبطات مضخة البروتون (PPIs) على منع إنتاج حمض المعدة في المعدة. تعمل هذه الأدوية عن طريق منع أنشطة الخلايا التي تلعب دورًا في إفراز حمض المعدة.

بعض مثبطات مضخة البروتون الموصوفة بشكل شائع لتخفيف آلام المعدة تشمل أوميبرازو، رابيبرازول ، إيزوميبرازول ، لانسوبرازول ، وبانتوبرازول .

ومع ذلك، فإن العلاج طويل الأمد بهذه الأدوية، وخاصة بجرعات عالية، قد يزيد من خطر حدوث كسر في الورك والعمود الفقري والمعصم. ومن ثم، يوصى غالبًا باستخدام مكملات الكالسيوم للمرضى الذين يحتاجون إلى استخدام مثبطات مضخة البروتون بشكل منتظم لتقليل هذا الخطر.

حاصرات الحمض
تساعد حاصرات الأحماض، والتي يشار إليها أيضًا باسم حاصرات مستقبلات الهيستامين، على تخفيف آلام المعدة عن طريق تقليل كمية حمض المعدة المنطلق في الجهاز الهضمي

وتعمل هذه الأدوية على تخفيف آلام القرحة وتعزيز الشفاء من قرحة المعدة 

تشمل حاصرات الأحماض الموصوفة بشكل شائع فاموتيدين وسيميتيدين ونيزاتيدين .

مضادات الحموضة
تساعد مضادات الحموضة على تقليل الإحساس بالحرقان في المعدة عن طريق تحييد حمض المعدة الموجود وبالتالي توفير تخفيف سريع للأعراض. ومع ذلك، فإن هذه الأدوية توفر راحة مؤقتة فقط ولا تساعد على شفاء قرحة المعدة.

عوامل الحماية الخلوية
العوامل الوقائية للخلايا هي أدوية يمكنها حماية بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وبالتالي إبطاء أو منع تقدم قرحة المعدة.

عادة ما يتم وصف سوكرالفات وميزوبروستول كعوامل وقائية للخلايا للمرضى الذين يعانون من قرحة المعدة.

 

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