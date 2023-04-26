7 أعراض تؤكد إصابتك بـ قرحة المعدة.. تعرف عليها

تعد قرحة المعدة من الأمراض المزعجة المنتشرة والتي تسبب مشكلات كبيرة لذا نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة عن قرحة المعدة.

وقالت وزارة الصحة، إن لـ قرحة المعدة مجموعة من الأعراض أبرزها:

الانتفاخ والغازات

الإمساك

فقدان الشهية

الشعور بالحرقة

عسر الهضم

الشعور بالغثيان

ألم في المعدة

كل ماتريد معرفته عن قرحة المعدة

الجدير بالذكر أن قرحة المعدة هي حفرة صغيرة تتشكل في جدار المعدة، وهي عبارة عن تلف في الغشاء المخاطي الذي يغطي الجدار الداخلي للمعدة. يتسبب ذلك في حدوث آلام في المعدة، وقد يسبب النزيف والتهابات إذا لم يتم علاجه.

تعد البكتيريا المعوية Helicobacter pylori والتهاب المعدة الحاد والتدخين واستخدام بعض الأدوية بما في ذلك المسكنات اللاستيرويدية من أسباب حدوث قرحة المعدة. ويزداد خطر حدوث القرحة المعدية بعد سن الخمسين.

تشمل الأعراض الشائعة لقرحة المعدة الآتي:

ألم في المعدة والمنطقة العلوية من البطن.

الشعور بالانتفاخ والشبعة بسرعة.

الشعور بالغثيان والتقيؤ.

تتضمن طرق علاج قرحة المعدة الأدوية والعلاج الغذائي وتجنب المواد المحفزة للحموضة. وعادة ما يُستخدم المضادات الحيوية لعلاج الأصابة ببكتيريا Helicobacter pylori.

يعتبر التغييرات الغذائية الهامة لتحسين الأعراض وشفاء القرحة المعدية، وينبغي تجنب المشروبات والمأكولات التي تحفز الحموضة، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والأطعمة الحارة والدهنية. بدلاً من ذلك، يجب تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من وجبات كبيرة.

وبشكل عام، يتم علاج قرحة المعدة عن طريق استخدام الأدوية المناسبة، ويجب استشارة الطبيب إذا كانت الأعراض مستمرة لفترة طويلة أو إذا تفاقمت الأعراض.