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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسلحة الثقيلة.. المقاومة الفلسطينية توجه ضربات قوية لـ جيش الاحتلال في غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، قصف التحشدات العسكرية وجنود الاحتلال في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تحشدات العدو محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، كبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة خلال ال 72 ساعة الماضية.

وذكرت كتائب القسام، في بيان عسكري: “خلال الـ72 ساعة الأخيرة، دمرنا 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل بمدينة غزة وحدها”.

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