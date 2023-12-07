الولايات المتحدة تستأنف تحليق طائراتها فوق غزة للمساعدة في استعادة الرهائن

أكدت البنتاجون استئناف الولايات المتحدة رحلات جوية عسكرية بدون طيار فوق غزة لدعم الجهود الرامية إلى تحديد مكان الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ويأتي القرار بعد توقف للأعمال القتالية لمدة أسبوع سمح لفترة وجيزة بالإفراج عن بعض الأسرى، لكن الهدنة انهارت الأسبوع الماضي.

قالت المتحدثة باسم البنتاجون ليزا لورانس: "دعماً لجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة رحلات الطائرات بدون طيار غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكنا الإسرائيلي أثناء عمله على جهود استعادة الرهائن".

أدى وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس إلى توقف رحلات الطائرات الأمريكية بدون طيار، ما يؤكد أهمية التنسيق مع السلطات الإسرائيلية في السعي لاستعادة الرهائن. إن استئناف عمليات الطائرات بدون طيار يؤكد التزام الولايات المتحدة بالمساهمة الفعالة في حل مشكلة الرهائن.

يوفر استخدام طائرات المراقبة بدون طيار أداة قيمة لجمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة في بيئة غزة الصعبة والديناميكية. ويشير بيان البنتاجون إلى التعاون المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل في معالجة الوضع الأمني المعقد في المنطقة.