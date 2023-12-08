استشهاد شاب فلسطيني بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة بالضفة الغربية

أفاد وسائل إعلام فلسطيني ، اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا بعد اقتحامها مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، علما أنه من قرية صور باهر المقدسية، وهو مبعد عن مدينة القدس المحتلة لمدة خمسة أشهر.

وفي بلدة جناتة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل بهاء عبد العروج (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.