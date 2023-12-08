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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تتابع تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسوان

مشروع البطل الاولمبي
مشروع البطل الاولمبي بأسوان

تفقدت لجنة متابعة وزارية من وزارة الشباب والرياضة تدريبات الشباب والنشء بأسوان المنضمين للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي. 

 وضمت اللجنة محمد زكريا ومحمد رمضان من الإدارة العامة للموهبة الرياضية، ورافقهم من مديرية الشباب والرياضة بأسوان الكابتن مروة مبروك مدير عام المشروع بأسوان ، وعاطف عبدالعظيم المدير المالي للمشروع بأسوان وذلك لتفقد سير التدريبات لمشروعات تنس الطاولة وألعاب القوي والتايكوندو والجودو بعد انتقاء لاعبين جدد لهذه الرياضات.

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البطل الأولمبي 

وقد حضرت لجنة المتابعة جانباً من التدريبات بالمركز الرياضي في مختلف اللعبات المنفذة، وقد أبدت اللجنة إعجابها بمستوى المراكز وأعربت عن تقديرها للمجهود المنفذة.

 ووجه ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وسعد خليفة وكيل المديرية للرياضة الشكر للوزير الدكتور أشرف صبحي 

 على حسن تنظيمهم ودعمهم ومتابعتهم لهذا المشروع الذى يضيف للرياضة المصرية ظهور أبطال تمثل المنتخبات المصرية في شتي الألعاب.

 

 

 

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