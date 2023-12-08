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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحكومة تسقط الجنسية عن مواطن إسكندراني.. من هو وما السبب؟

إسقاط الجنسية المصرية
إسقاط الجنسية المصرية

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر أمس الخميس 7 ديسمبر 2023، قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إسقاط الجنسية عن أحد المواطنين.

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سبب إسقاط الجنسية عن رجب فتحي

جاء نص القرار رقم 75 لسنة 2023 بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية، عن المواطن رجب فتحى عوض، من مواليد الإسكندرية 1972، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 75 لسنة 2023، جاء نصه: بعد الاطلاع علي الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، تقرر الموافقة علي إسقاط الجنسية المصرية عن السيد رجب فتحي عوض سليمان حسن، من مواليد الإسكندرية بتاريخ 9-9-2023، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول علي إذن سابق، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

حالات إسقاط الجنسية عن المصريين

أجازت المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7 إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

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