بعد منح عمرو أديب الجنسية السعودية.. اعرف ضوابط الحصول على الأجنبية

أثار إعلان الإعلامي عمرو أديب، حصوله على الجنسية السعودية، كـ "تكريم وتشريف" له وفق ما صرح به، تساؤلات عديدة بين المواطنين بشأن شروط الحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

ضوابط الحصول على الجنسية الاجنبية

حدد قانون الجنسية المصرية ضوابط وآليات الحصول على الجنسية الأجنبية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية.

فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه حصل على الجنسية السعودية منذ فترة، مشيرا إلى أنه الآن لديه جنسية مزدوجة، وهي الجنسية المصرية، والجنسية السعودية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مصر والسعودية دولتان بينهما توافق كبير في أغلب القضايا، مؤكدا أن اتفاق الدولتين، هو بمثابة اتفاق للمنطقة العربية.

وأضاف مقدم برنامج “الحكاية”، أن معاملة إخواني في السعودية جميلة وكريمة، مؤكدا "أشعر أنني في بلدي ووطني، وأنا مثل ملايين المصريين الموجودين في السعودية، الذين يشعرون بالاحتواء والكرم والمحبة.

وأشار عمرو أديب إلى أن آخر 5 سنوات في المملكة، حدث تطور اقتصادي واجتماعي، وتمكين للمرأة، وتطور في التعليم، إضافة إلى نهضة عمرانية، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان لمساته واضحة، ولا تحتاج إلى كثير من الترويج، وأتمنى أن أكون مساعدا في توطيد العلاقات بين مصر والسعودية.