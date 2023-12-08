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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان تنعي ناهد فريد شوقي: كانت جميلة وبنت أصول

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قدمت الفنانة سلوى عثمان واجب العزاء في المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 73 عامًا، معربة عن حزنها الشديد لفقدانها بعد 3 أسابيع من فقدان والدها الفنان عثمان محمد علي

نعت الفنانة سلوي عثمان المنتجة ناهد فريد شوقي، وقالت لـ صدى البلد: “ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب هي جميلة ومنتجة جميلة وبنت أصول والأسرة كلها أسرة فنية راقية بقدم العزاء لكل الأسرة”.

وأضافت سلوى عثمان، أنها فترة صعبة على الوسط الفني وعليها بفقدان والدها الفنان عثمان محمد علي والفنانين طارق عبد العزيز وأشرف عبد الغفور، وشقيق الفنان أحمد حلمي، المنتجة ناهد فريد شوقي.

 


وتلقت  أمس  العزاء ابنتها ناهد السباعي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل دنيا عبد العزيز، سيد رجب، نرمين الفقي، مادلين طبر، دنيا سمير غانم و زوجها الإعلامي رامي رضوان ، هشام ماجد ، تامر حبيب ، بشري ، داليا البحيري ، الإعلامية سهير شلبي ، فيفي عبده ، أحمد صيام ، مي نور الشريف ، لبلبة و غيرهم كثير من نجوم الفن

و يذكر أن ناهد فريد شوقي منتجة سينمائية مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب.

 و ابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا


ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950 و منتجة سينمائية قدمت من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها عده افلام منها فيلم هيستريا ، الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم “من نظرة عين” للفنانة منى زكي و”اللعبة أمريكانى”، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “لقمة القاضي، “نونة الشعنونة”، و”امرأة آيلة للسقوط”.

أشرف عبد الغفور أحمد رمزي الفنان طارق عبد العزيز الفنان أحمد رمزي الفنان أشرف عبد الغفور الفنانة ناهد السباعي الفنانة سلوى عثمان الفنانة رانيا فريد شوقي المنتجة ناهد فريد شوقي تامر حبيب داليا البحيري دنيا سمير غانم سهير شلبى مي نور الشريف وفاة والدها

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